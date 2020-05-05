مصرف الرافدين يعلن عن توقيعه عقدًا مع الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها 

2020/05/05 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن توقيعه عقدًا مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، إنه تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد.واشار الى انه بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية التي […]

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