عبد الكريم خلف: القائد العام أصدر أمرا للقيام بعمليات كبرى لملاحقة “داعش”

2020/05/05 | 10:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ المتحدثُ باسمِ القائدِ العامِ للقواتِ المسلحةِ اللواءُ عبد الكريم خلف، عن اصدار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالقيام بعملياتٍ عسكريةٍ كبيرةٍ لملاحقة العصابات الارهابية وصولا إلى الحدود السورية.وقال خلف في تصريح وتابعته وكالة صدى، إن “القائد العام للقوات المسلحة اصدر امرا قبيل عملية مكيشيفة لجميع قيادات العمليات بالتعاون مع الاستخبارات وباسناد القوة الجوية

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