بلدية النجف تباشر بتنفيذ مشاريعها التي توقفت بسبب الحظر

2020/05/05 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت مديرية بلدية محافظة النجف الاشرف، تنفيذ مشاريعها الخدمية التي كانت متوقفة بسبب حظر التجوال الصحي الذي فرضته خلية الأزمة للحد من انتشار فايروس كورونا.وقال مدير بلدية النجف ليث العبادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “اول المشاريع التي باشرت كوادر البلدية تنفيذها، هو تبليط الشارع الفاصل مابين حيي الغري والسلام”، مشيرا الى […]

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