بتهمة الاختلاس.. النزاهة تضبط موظفينِ في كهرباء الرمادي

2020/05/05 | 10:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط حالة اختلاس مبالغ الجباية في مركز توزيع كهرباء الرمادي، مبينة قيامها بضبط موظفين اثنين متهمين بالاختلاس.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الأنبار؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أنه تمَّ ضبط أمين الصندوق ومسؤول الحسابات في مركز توزيع كهرباء الرمادي؛ بتهمة اختلاس مبلغ الجباية من أحد المراكز التجارية في مدينة الرمادي عن أجور فاتورة الكهرباء إلى حسابهم الشخصي، وعدم إيداعه في حساب الدائرة.وأكدت الدائرة أنه تمَّ تنظـيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات مع الأوليات، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار الذي قرَّر توقيف المتهمين؛ استناداً لأحكام المادة (335) من قانون العقوبات.

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