الأزمة الحكومية تتحدث عن خطورة الوضع الوبائي في العراق

2020/05/05 | 10:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدتْ خليةُ الازمةِ الحكوميةُ أنَ العراقَ لايزالُ في مرحلةِ الخطرِ منْ جانحةِ كورونا وأنهُ من المبكرِ جدا أنْ تعلنُ أيُ دولةٍ انتصارها على هذا الوباء...

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