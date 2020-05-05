تصريحات و تغريدات لا مصداقية لها - مرتضى عبد الحميد

2020/05/05 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_عبد_الحميد كل ثلاثاء ( تصريحات و تغريدات لا مصداقية لها)كثيرة جداً هي التصريحات والتغريدات والوعود التي يطلقها المسؤولون بمناسبة وبدونها، في العديد من بلدان العالم، وفي طليعتها عراقنا المختطف، لكن اغلبها يكون تطبيقها العملي بالعكس تماماً، وهو ما يصطلح على تسميته في الادب السياسي بـ "الديماغوجيا" والهدف منها الخداع وتزييف الوعي وزرع الاوهام في نفوس مستمعيهم وقرائهم، فضلاً عن إستخدامها ك ......





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