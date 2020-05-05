الكعبي: استثناء الكوادر الطبية والصحية والقوات الامنية والاعلاميين من قرار الفردي والزوجي

2020/05/05 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي،امس الاثنين، ان العمل بنظام الفردي والزوجي استثنى الكوادر الطبية والصحية والقوات الامنية والاعلاميين.وذكر الكعبي في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “قرار الفردي والزوجي للمركبات استثنى الكوادر الطبية والصحية والقوات الامنية والاعلاميين من الشمول بهذا القرار”.وكانت مديرية المرور قد اكدت ايضا أستثناء الاجهزة الامنية و الملاكات الطبية

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