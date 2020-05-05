وزارة التربية تعلن اتخاذ عدة قرارات بشأن طلبة معاهد السياحة

2020/05/05 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءاتٍ وقراراتٍ عدة تخصُ طلبةَ معاهد السياحةِ والفندقةِ في البلاد.وقال مدير المديرية العامة للتعليم المهني بالوزارة محمود المالكي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى ، انه “تم عقد اجتماع موسع مع اللجنة المختصة من اجل متابعة اوضاع طلبة معهد السياحة، اضافة الى التباحث في

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