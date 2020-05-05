صحة واسط: اطلاق مخصصات الخطورة البالغة 30% من الراتب الاسمي لخريجي كلية العلوم


صحة واسط: اطلاق مخصصات الخطورة البالغة 30% من الراتب الاسمي لخريجي كلية العلوم
2020/05/05 | 10:20 - المصدر: راديو المربد
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