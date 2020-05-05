2020/05/05 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الداخلية عن غلق عدد من دوائر الأحوال المدنية والجوازات في الأنبار والديوانية.وقال بيان لوزارة الداخلية, انه “بتوجيه من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي ولمقتضيات المصلحة العامة وضمن خطة اتساع عمل مشروع البطاقة الوطنية في جميع محافظاتنا تقرر غلق دوائر أحوال الرطبة، والنخيب، وعانه في […]

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