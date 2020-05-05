الطقس.. ارتفاع بدرجات الحرارة تصل لـ40 مئوية في عدة محافظات

2020/05/05 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي ، الثلاثاء، ارتفاعا ملموساً في درجات الحرارة، وتجاوزها حاجز الـ40 درجة مئوية في عدة محافظات. وقال الموسوي في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “من المتوقع ان يتعمق تأثير المنخفض الجوي السطحي القادم من البحر الاحمر بقيم ضغط جوي متدنية تصل الى 999 ملليبار( بوحدة قياس الهكتوباسكال) تزامناً مع استمرار […]

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