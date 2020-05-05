إتساع جبهة الرافضين لحكومة الكاظمي جراء خضوعه للكتل السياسية وعدم اختلافه عن سابقيه

2020/05/05 | 10:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسماء المرشحين تتغير ثلاث مرات في اليوم بغداد- وعد الشمري: توقع ائتلافا دولة القانون والوطنية، أمس الاثنين، اتساع جبهة الرفض لحكومة مصطفى الكاظمي، وأكدا على أن موقفها من عدم التصويت بمنح الثقة نهائي لا رجعة فيه، ونفيا مطالبتهما بمناصب وزارية.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، إن “الموقف الرافض للتصويت على حكومة مصطفى ...

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