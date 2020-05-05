نائب عن الحكمة: بعض القوى التي دعمت الكاظمي ستؤجج الشارع ضده

2020/05/05 | 10:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : توقع النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، امس الاثنين ، عودة الاحتجاجات الشعبية وبقوة في بعض المناطق، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية التي دعمت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستعمل على تأجيج الشارع.وقال الجابري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “بعض القوى السياسية التي ساهمت بدعم تشكيل حكومة ...

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