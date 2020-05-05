المالية النيابية: راتب المتقاعد والموظف ثابت ولا يشمل بأي استقطاعات مستقبلية

2020/05/05 | 10:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : نفى عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي، امس الاثنين، وجود اي مخطط حكومي لاستقطاع رواتب المتقاعدين بسبب الازمة المالية، مبينا ان منح الرواتب اسندت بقانون ولا يمكن التعدي عليها مطلقا.وقال الدراجي في تصريح متلفز ان ” راتب المتقاعد ثابت غير مشمول بأي استقطاعات مستقبلية ولا دخل له بأي انخفاض ...

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