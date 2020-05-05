تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحير الأطباء

2020/05/05 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار لغز مريب حول حالة غريبة تصيب مرضى “كوفيد-19” حيرت الأطباء ودفعهم للتشكيك في المبادئ الأساسية لعلم الأحياء.وتبين أن بعض مرضى كورونا لا يبدو أنهم في محنة حقيقية، ولكن لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين بما يكفي لإحداث فقدان الوعي، أو حتى الموت.وتثير هذه الظاهرة، التي يعرفها البعض باسم “نقص الأكسجة السعيد” (يفضل البعض مصطلح “صامت”)، […]

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