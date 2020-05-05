لجنة الدفاع النيابية: العراق يتجه لتعزيز قدراته الجوية بمنظومة متطورة

2020/05/05 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يتجه لتعزيز قدراته الجوية بمنظومة روسية متطورة لحماية أجوائه.وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)واطلعت عليه وكالة صدى , إن”العراق يتجه الى شراء منظومة أس 300 و أس400 من روسيا لكي يؤمن أجوائه من أي اعتداء خارجي”، لافتاً إلى أنه”في حال

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