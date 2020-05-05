انهيار قطاع الصناعة في منطقة اليورو وأداء “الآسيوي” يتراجع إلى مستويات قياسية

2020/05/05 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهر مسح أمس الاثنين، أن القطاع الصناعي في منطقة اليورو انهار الشهر الماضي، مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ما اضطر المصانع إلى الإغلاق والمستهلكين إلى المكث في منازلهم.وبحسب “رويترز”، هوت القراءة النهائية لمؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 في […]

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