الدولار يرتفع وسط مخاوف من قرع طبول الحرب التجارية

2020/05/05 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفع الدولار مقابل معظم العملات أمس، وسط مخاوف من قرع طبول حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب فيروس كورونا هذه المرة.وبحسب “رويترز”، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومايك بومبيو وزير خارجيته مسؤولية الجائحة للصين، المعتقد أنها منشأ تفشي فيروس كورونا المستجد.وفي أحدث التعاملات، نزل اليورو 0.4 في المائة إلى […]

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