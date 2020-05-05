محافظ البصرة: السلطة الرابعة تقف بحزم مع خط الصد الأول لمكافحة «كورونا»

2020/05/05 | 10:32 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيقدم محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني، التهاني والتبريكات، للزملاء العاملين في قطاع الصحافة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.وقال العيداني للمركز الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: نبعث أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الإخوة الصحفيين، متمنين لهم التوفيق في أداء مهامّهم وهم يُشيدون صرح الحقيقة الشامخ، ويُقِيمون عِمادها بعدساتهم وأقلامهم الحرة.وبين، إن الصحافة العراقية بشكل عام وفي مقدمتها الصحافة البصرية، أسهمت بشكل فاعل في بناء المُؤسّسات الديمقراطيّة، ومثّلت الكلمة المسؤولة، والضمير الحيّ في البلاد، الذي يؤشر على نقاط الخلل والضعف؛ فكانت -حقاً- سلطة رابعة.ونوه إلى أن الصحافة العراقية، تكاملت مع بقيّة السلطات في خدمة الإنسان العراقي وقضاياه، وإنارة الرأي العامّ، وحققت مشهداً إعلاميّاً مُتنوّعاً يحقّ لنا أن نفخر به جميعاً.ولفت إلى أن صحفيّي العراق يقفون اليوم أعضاء فاعلين في الفريق الوطنيّ الذي يعمل في خط التماسّ الأول في توعية الرأي العامّ، ومكافحة فايروس كورونا وحماية المواطنين.ودعا في الوقت ذاته، إلى ضمان حرية وسلامة الصحفيات والصحفيين، وخلق بيئة إعلاميّة مُستقِلة ومهنيّة، ونبتهل إلى الله، بالرحمة والرضوان إلى كلّ شهداء الصحافة والإعلام والقلم الحر في العراق والعالم أجمع.

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