2020/05/05 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد خطة “العقل الأمني” لملاحقة فلول “داعش” الإجرامي وتشكيل قوات خاصة لتعقب الأهداف الإرهابية، مشيرا إلى أن التطورات الأمنية بحاجة الى إعادة النظر بالخطط.وقال البطاط في حوار متلفز تابعته “العهد نيوز” إنه “اعتمدنا خطة (العقل الأمني) لمتابعة داعش الإجرامي في العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الشرطة الاتحادية يكشف عن خطة “العقل الامني” لملاحقة فلول “داعش” الإجرامي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الشرطة الاتحادية يكشف عن خطة “العقل الامني” لملاحقة فلول “داعش” الإجرامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).