2020/05/05 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح المعاون الفني لمحافظة بغداد فارس مجيد، الثلاثاء، سبب تأخر تنفيذ مشاريع ستراتيجية وخدمية مهمة في البلاد.وقال مجيد، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “تاخر اقرار الموازنة بسبب الظروف الاستثنائية، رغم انقضاء اربعة اشهر من السنة المالية، ادى الى عدم توفر التخصيصات المالية للمشاريع وعزوف الكثير من المقاولين واصحاب الشركات عن تنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد: تاخر اقرار الموازنة أوقف تنفيذ مشاريع ستراتيجية وخدمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد: تاخر اقرار الموازنة أوقف تنفيذ مشاريع ستراتيجية وخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).