نائب: مؤامرة أميركية خبيثة وراء هجمات داعش


نائب: مؤامرة أميركية خبيثة وراء هجمات داعش
2020/05/05 | 10:34 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

حذر عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الثلاثاء، من “مؤامرة امريكية خبيثة” تحرك تنظيم “ داعش” الاجرامي لشن ...

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