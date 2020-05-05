2020/05/05 | 10:34 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

حذر عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الثلاثاء، من “مؤامرة امريكية خبيثة” تحرك تنظيم “ داعش” الاجرامي لشن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: مؤامرة أميركية خبيثة وراء هجمات داعش) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: مؤامرة أميركية خبيثة وراء هجمات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).