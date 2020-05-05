وفد كردي جديد يصل إلى بغداد لاستكمال مباحثاته

2020/05/05 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الصفاء، الثلاثاء، عن وصول وفد كردي جديد إلى العاصمة بغداد اليوم لاستكمال محادثاته، فيما أفصح عن المحاور التي سيبحثها الوفد.وقال الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وفدا كرديا سيصل إلى العاصمة بغداد اليوم لاستكمال محادثاته السابقة”، مبينا أن “الوفد سيبحث مع كبار الشخصيات السياسية الملف […]

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