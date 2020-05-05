لجنة الدفاع النيابية: العراق يتجه لتعزيز قدراته الجوية بمنظومة متطورة

2020/05/05 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يتجه لتعزيز قدراته الجوية بمنظومة روسية متطورة لحماية أجوائه.

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