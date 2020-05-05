2020/05/05 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, إن الجهات التنفيذية العراقية يمكنها تحويل المحنة الحالية للبلاد إلى منحة.

وقال العطار في بيان تلقت اسومرية نيوز، نسخة منه إن "التنمية المحلية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تكون فرصة كبيرة لتحويل المحنة التي يمر بها الاقتصاد العراقي حاليًا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام إلى منحة".

وأشار العطار إلى أن "الأمن الغذائي مساهم فعال بتوفير السيولة النقدية للموازنة المالية وطريقة ناجحة في تشغيل أكبر عدد من الشباب العاطل عن العمل".

وأضاف العطار "الصدمة النفطية عجلت بتحريك القطاع الزراعي، وأن القطاع الصناعي سيتكامل بدافع الطلب على المكننة بقوة المدخلات المخرجات، تُحقق عن طريق الأمن الغذائي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: نستطيع تحويل الازمة الاقتصادية من محنة إلى منحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: نستطيع تحويل الازمة الاقتصادية من محنة إلى منحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).