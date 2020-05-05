توقعات الأنواء الجوية: غيوم وغبار حتى يوم الخميس المقبل

2020/05/05 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (05 ايار 2020)، توقعاتها لحالة طقس خلال اليوم واليومين المقبلين، ولمناطق البلاد الجوية الثلاث، الوسط والشمال والجنوب.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس اليوم الثلاثاء، سيكون غائم جزئياً وفي بعض الأماكن يكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ويصاحبها الغبار، بينما طقس المناطق الشمالية فسيكون غائم مصحوب بتساقط زخات مطر رعدية مع ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون غائم جزياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية كما ترتفع درجات الحرارة قليلاً".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً مع تصاعد الغبار في أماكن متعددة واحتمال حدوث عواصف رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة أحياناً وحدوث عواصف رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائم جزئياً مغبر مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة يتحسن تدريجياً مع انخفاض درجات الحرارة".

وأشارت الهيأة إلى أن "طقس الخميس المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع قطع من الغيوم وارتفاع درجات الحرارة قليلاً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحو مع قطع من الغيوم وارتفاع درجات الحرارة بضع درجات، بينما طقس المنطقة الجنوبية صحو مع قطع من الغيوم ولا تغيير في درجات الحرارة".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال كمال في حديث لـ(بغداد اليوم)، "هنالك تواصل وتنسيق مع وزارة الدفاع في

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (5 أيار 2020)، تمكنها من ضبط حالة اختلاس مبالغ الجباية في مركز توزيع كهرباء الرمادي، مبينة قيامها بضبط موظفين اثنين متهمين بالاختلاس.

وذكرت الهيأة في بيان، أنه "تمَّ ضبط أمين الصند

بغداد اليوم - النجف

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وقال الياسري في بيان، انه "نتيجة لالتزام اهالي النجف الاشرف بقرارات خلية الازمة قررنا عدم تطبيق قرار الزوجي والفردي بالنسبة للمرك

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