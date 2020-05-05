حملة عسكرية

2020/05/05 | 11:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم الذي نفذه داعش هو الأعنف منذ أشهر عديدة، لكنه جاء ضمن سلسلة هجمات أقل دموية شهدتها محافظات أخرى منذ بداية شهر رمضان - صورة: الاناضول

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