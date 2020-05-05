بعد انقلاب

2020/05/05 | 11:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت العملية في منطقة وادي الشاي التي تتميز بوعورة التضاريس وسبق أن شهدت عمليات عسكرية مماثلة قامت بها قوات الجيش لكنها لم تقض على فلول التنظيم المتطرف - صورة ارشيفية

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