التفاصيل الكاملة لهجوم “سرايا السلام” على ساحة التحرير: استفزازٌ واعتداءات

2020/05/05 | 11:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى بعد سبعة أشهر من #الاحتجاجات في #العراق، وانحسارها بخيم المعتصمين في عدد من الساحات، وأبرزها #ساحة_التحرير ببغداد، لا يزال أتباع زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر يسعون إلى السيطرة على ميادين التظاهر من أجل إنهاء الحراك…

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