قصف جويّ مزدوج يستهدف ميليشيات “إيران” في دير الزور وحلب

2020/05/05 | 11:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت)- أقدم طيران مجهول في ساعات متأخرة من ليل أمس الإثنين، على قصف مواقع تابعة للميليشيات إيرانية في ريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل «الحل نت»: إن «القصف استمر لأكثر من ساعة، استهدف مواقع #الحرس_الثوري…

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