عمليات الخطف مستمرة على طريق اللاذقية-حماة، والحكومة السورية تفقد سيطرتها على المليشيات الموالية لها

2020/05/05 | 11:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الميليشيات الأجنبية، الموالية للحكومة السورية، وعناصر المخابرات التابعة للأمن الجوي والعسكري، عمليات الخطف في أرجاء مدينة #اللاذقية وريفها، ومناطق “سلحب” بريف #حماة.وتقوم هذه المليشيات بنهب السيارات، إضافة إلى إجبار الأغنياء من الأهالي على…

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