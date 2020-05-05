2020/05/05 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: عبد الحميد الصائح حين يطعن القضاءَ شخصٌ ما سواء كان مسؤولا ام مواطنا اعتياديا سيتعرض للمساءلة القانونية طالما استخدم وسائل ليست من صلب الطيف القضائي نفسه ولم يعتمد مستويات التقاضي الرسمية المعتادة مهما كان الموضوع الذي اعترض عليه ، فالمتهم هنا انما يهين الدولة كلها، وعدم مساءلته يعني أن الدولة ضعيفة هشة لاتستطيع حماية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقة التبادلية بين القضاء والدولة.. عبد الحميد الصائح) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقة التبادلية بين القضاء والدولة.. عبد الحميد الصائح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).