2020/05/05 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قفزت أسعار النفط مجددا، الثلاثاء، بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.9 بالمئة أو 2.01 دولار إلى 22.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش.



وتلك هي الجلسة الخامسة على التوالي التي يشهد فيها الخام الأمريكي ارتفاعا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9 بالمئة أو 1.87 دولار مسجلة 29.07 دولار للبرميل لتصعد للجلسة السادسة على التوالي.

وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أمريكية وعدة دول منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل في مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات.

لكن محللين قالوا إن الطلب العالمي على النفط تهاوى على الأرجح بنحو 30 بالمئة في نيسان وإن التعافي من المرجح أن يكون بطيئا خاصة مع توقعات باستمرار توقف أغلب عمليات خطوط الطيران الدولية لأشهر.

وتجاهلت الأسواق قرارا من الجهة التنظيمية للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية، أكبر ولاية منتجة للنفط في أمريكا، بالتخلي عن مقترح لخفض الإنتاج بنسبة 20 بالمئة في ظل خفض السعودية وروسيا ودول أخرى كبرى منتجة للنفط وشركات بارزة لإنتاجها.

ويظهر استطلاع مبدئي لرويترز أن مخزونات النفط الأمريكية سترتفع للأسبوع الخامس عشر على التوالي بينما من المرجح أن تكون مخزونات المنتجات النفطية قد زادت أيضا الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تواصل الارتفاع بفضل آمال الطلب مع تخفيف قيود كورونا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تواصل الارتفاع بفضل آمال الطلب مع تخفيف قيود كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).