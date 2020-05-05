بعد تسع سنوات ..قاتل بن لادن يكشف تفاصيل العملية

2020/05/05 | 11:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في الثاني من ايار (مايو) عام 2011 نفذ فريق من القوات الخاصة الأميركية عملية قتل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ، في عملية جريئة تمت حيث كان يقيم في باكستان.وبعد 9 سنوات، نشر موقع “فوكس نيوز” أجزاء من شهادة الجندي الأميركي روب أونيل، الذي نفذ برصاص سلاحه عملية قتل المطلوب الأول على لائحة […]

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