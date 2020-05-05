العيساوي: الخلافات بين الكتل والكاظمي قائمة .. لا اتفاق نهائي لغاية الان

2020/05/05 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف القوى العراقية فيصل العيساوي، الثلاثاء ، أن الخلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لاتزال قائمة ولم تصل الى مرحلة الاتفاق النهائي.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلافات السياسية بين الكتل ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لاتزال قائمة حتى اللحظة ولم تصل الى مرحلة الاتفاق النهائي حول […]

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