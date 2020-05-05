الحشد الشعبي والقوات الأمنية يشرعان بعملية أمنية في ناحية مكيشيفة بصلاح الدين

2020/05/05 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، بعملية امنية في ناحية مكيشيفة في صلاح الدين للبحث عن فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، ألوية ٤٥و٣٥و ٤٢و٦ بالحشد الشعبي بالاشتراك مع قطعات قيادة عمليات صلاح الدين شرعت، صباح اليوم، بعملية امنية ومن أربعة محاور لتفتيش والبحث عن فلول داعش المنهزمة ضمن

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