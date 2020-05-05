أكثر من 280 ألف عاطل إضافي عن العمل خلال شهر في إسبانيا

2020/05/05 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت إسبانيا 282 ألفاً و891 عاطل إضافي عن العمل في ابريل، معظمهم في قطاع السياحة، بعدما سجلت 300 ألف في مارس، كما أعلنت وزارة العمل الثلاثاء، وذلك بسبب الازمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وبلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل "مستوى تاريخي" مع ارتفاعه بنسبة 137% في ابريل، وفق ما قالت الوزارة في بيان.

سياسيا، حذرت الحكومة الإسبانية المعارضة بأن البلاد تواجه خطر الفوضى "الصحية والاقتصادية" إذا لم يتم تمديد حال الطوارئ المفروضة بهدف التصدي لوباء كوفيد-19.

وستطلب حكومة بيدرو سانشيز التي تواجه انتقادات متزايدة لإدارتها للأزمة، الأربعاء من مجلس النواب التصويت على تمديد حال الطوارئ لمدة أسبوعين إضافيين، فيما يأخذ عليها خصومها فرض قيود صارمة على حرية التنقل.

وهدد الحزب الشعبي، أكبر تشكيلات المعارضة، بالامتناع عن التصويت هذه المرة، كما قال زعيمه بابلو كاسادو.

ولم ينجح سانشيز الذي يترأس حكومة أقلية، في إقناع كاسادو خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة، على ما أفاد وزير النقل خوسيه لويس أبالوس، لكنه "حذره بأن عدم تأييد تمديد حال الطوارئ قد يقود إسبانيا إلى الفوضى الصحية والاقتصادية".

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