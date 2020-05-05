2020/05/05 | 11:54 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: لبنان سيمدد العزل العام أسبوعين حتى 24 مايو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: لبنان سيمدد العزل العام أسبوعين حتى 24 مايو) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: لبنان سيمدد العزل العام أسبوعين حتى 24 مايو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).