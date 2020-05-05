مثقفو العراق يطلقون حملة وطنية تطالب بالإبقاء على ألحمداني وزيراً للثقافة

2020/05/05 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالبت إتحادات ونقابات ومنظمات وشخصيات ثقافية وفنية وآثارية بارزة بالإبقاء على عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة حفاظا على المنجزات الكبيرة التي تحققت طوال السنة التي انقضت منذ تسنمه منصب وزير الثقافة والسياحة والآثار.وطالب الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق رئيس الوزراء المكلف بعدم إغفال دور الاتحاد في تسمية وزير الثقافة بوصفه (الاتحاد) ممثلاً […]

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