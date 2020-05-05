2020/05/05 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الديوانية عن انتشال جثة شاب قضى غرقا بنهر في المحافظة.وقالت الشرطة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية تمكن من انتشال جثة غريق يبلغ من العمر 17 عاما من سكنة حي النهضة بعد البحث عنه لأكثر من ستة ساعات حينما كان يسبح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة شاب قضى غرقا بنهر في الديوانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة شاب قضى غرقا بنهر في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).