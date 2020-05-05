تسيير رحلة برية لنقل 73 عراقياً من العالقين في الكويت إلى البصرة

2020/05/05 | 11:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلة برية لنقل 73 عراقياً عالقاً في الكويت إلى البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقته "كلكامش برس" إن "سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، وبالتنسيق مع محافظة البصرة تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر لإعادة (73) مواطناً".

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