امانة بغداد تشارك في مبادرة العواصم العالمية

2020/05/05 | 11:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن مشاركتها في مبادرة العواصم العالمية .وقالت الامانة في بيان انها "تلقت دعوة سابقة من قبل الجهة المتبنية للمبادرة المتمثلة ببلدية انقرة وبمشاركة عدد من عواصم العالم"، مبينة ان "المبادرة تهدف الى تبادل المعلومات والخبرات وكيفية تعامل العواصم العالمية مع جائحة كورونا ومن خلال التواصل عن بعد".الامانة اكدت مشاركة الجانب العراقي برئاستها وممثل عن وزارة الصحة والبيئة وبيانها جميع اجراءاتها في هذا الصدد من حملات للتعفير والتعقيم والتوعية وكذلك تصنيع منظومات ومدافع التعفير بالاضافة الى قيامها بانشاء معمل لتصنيع الكمامات لتجهيز ملاكاتها الميدانية باساليب الوقاية وغيرها من الاجراءات الاخرى المختلفة.

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