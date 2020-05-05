قبيلة عراقية تدعو إلى النفير العام وحمل السلاح في كركوك

2020/05/05 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا امير قبيلة البو حمدان في العراق الشيخ ميثم علي الحمداني، يوم الثلاثاء، إلى النفير العام وحمل السلاح لحماية محافظة كركوك من خطر داعش.

وقال الحمداني، في منشور له على "فيسبوك"، "نداء عاجل الى كافة العشائر والقرى العربية في جنوب غرب كركوك ادعوكم الى النفير العام وحمل السلاح من اجل حماية مناطقكم من خطر داعش الارهابي الذي يريد قتلكم وعودتكم لحمام الدم الذي اعتاش عليه لسنوات عده من احتلال مناطقكم وانكم ذقتم الامرين منه ومن جرائمه البشعة".

واضاف الحمداني، "ادعوكم لتكونوا سندا وصمام أمان للقوات المسلحة الماسكة للأرض بكافة صنوفها تحت راية العراق وكلنا جنود في خدمة العراق ومناطقنا“.

وابلغ مصدر امني شفق نيوز، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ان عناصر من داعش هاجمت في وقت متقدم من فجر الثلاثاء نقطة تابعة لحشد الشيخ وصفي عاصي في قرية العصرية بناحية تازة جنوبي كركوك، مما ادى وقوع أربعة ضحايا من الحشد.

واضاف ان عناصر داعش انسحب باتجاه قرية الضباع الجديدة بعد قيام الحشد بالرد عليهم واصابة عدد منهم بجروح.

كما هاجمت عناصر من داعش قطعات ضمن الفرقة ١٤ للجيش العراقي بقرية قلعة سوران الواقعة بين ناحية قراج جنوب شرقي الموصل وناحية سركران ضمن قضاء الدبس في كركوك.

وأوضح مصدر امني بان التعرض تسبب بوقوع عنصرين من الجيش العراقي ضحايا.

وبشكل متزامن هاجمت عناصر من داعش في وقت متقدم من فجر الثلاثاء اصيب عنصر من الشرطة الاتحادية برصاص قناص بقرية على سراي التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك.

وقال مصدر امني لشفق نيوز ان العنصر المصاب من الفوج الاول لواء ٢٠ فرقه ٥ وتم نقله الى مستشفى كركوك

وزادت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو داعش على نحو واسع منذ بداية شهر رمضان، والتي تستهدف على نحو خاص مقاتلي الحشد الشعبي، ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت السبت في محافظة صلاح الدين، حيث شن التنظيم هجمات منسقة على قوات الحشد ما أوقع 11 ضحية.

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