محافظ صلاح الدين: تعدد القرار الأمني ألقى بظلاله على مشهد المحافظة

2020/05/05 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح محافظ صلاح الدين عمار جبر، حلولاً للقضاء على بقايا عصابات داعش الإرهابية، فيما أشار إلى تقديم طلب لتشكيل غرفة عمليات مشتركة.وقال جبر، في حديث تابعته “العهد نيوز”، إن “توحيد القيادات والرؤى أحد الحلول للقضاء على بقايا داعش”، مبيناً أن”تعدد القرار الأمني ألقى بظلاله على المشهد الأمني في المحافظة”.وأكد تقديم طلب إلى العمليات […]

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