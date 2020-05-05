لوكاكو الجديد يشعل صراعاً شرساً بين ريال مدريد وبرشلونة

2020/05/05 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحافية برتغالية، أن نادي ريال مدريد على استعداد لمنافسة برشلونة، من أجل ضم جوهرة فيتوريا دي غيمارش، هيركولانو نابيان.وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، ان “ريال مدريد وبرشلونة يتابعان عن كثب تطور هيركولانو نابيان اللاعب الشاب لفيتوريا دي غيماريش، الملقب بـ”روميلو لوكاكو الجديد”.وأضافت أن “هيركولانو واحد من اللآلئ البرتغالية على الساحة الأوروبية، […]

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