بشار رسن يتحدث عن تجربته في الدوري الإيراني

2020/05/05 | 12:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف برسبوليس الإيراني أن تجربته الاحترافية كانت ناجحة بكل مقاييسها على الرغم من بعض المشاكل المالية التي عانى منها في الفترة السابقة.وقال رسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إنه” لعب في الدوري الإيراني أكثر من 3 سنوات تعلم منها ثقافة البلد وتجانس

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