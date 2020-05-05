محافظ صلاح الدين يقترح حلولاً للقضاء على بقايا داعش

2020/05/05 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح محافظ صلاح الدين عمار جبر، حلولاً للقضاء على بقايا عصابات داعش الإرهابية،فيما أشار إلى تقديم طلب لتشكيل غرفة عمليات مشتركة.

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