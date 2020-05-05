الحشد الشعبي يستعد لعملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات

2020/05/05 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استعدادها لعملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات لمطاردة بقايا عصابات داعش الارهابية.

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