2020/05/05 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات بالقرب من جسر المعلق وغلق مساره المتجه الى منطقة العلاوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات بالقرب من جسر المعلق وغلق مساره المتجه الى منطقة العلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).