مدارس فيتنام تفتح أبوابها مجدداً بعد 3 أشهر من الإقفال القسري

2020/05/05 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد التلاميذ في فيتنام إلى المدرسة يوم الإثنين، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق التام المفروض في البلاد، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.وأغلقت فيتنام المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في أوائل شباط/فبراير، عندما تم الإبلاغ عن أول إصابات بالفيروس.وأقيمت جميع الأنشطة التعليمية عبر الإنترنت.

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